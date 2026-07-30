Messina, esplosione in una palazzina: crolla l'edificio, ci sono feriti e dispersi

Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di cinque persone, tutte in gravi condizioni. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali: al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
Cause da chiarire
Ancora da chiarire le cause dell'esplosione che ha causato il crollo dell'edificio, ma potrebbero essere attribuite allo scoppio di una tubatura del gas. Come detto, sono cinque le persone rimaste ferite e trasportate in codice rosso al Policlinico di Messina che ha attivato il Peimaf, il Piano di massiccio afflusso di feriti. Tutti i medici della struttura sono stati richiamati per fornire il massimo supporto, mentre il 118 sta allestendo un punto medico avanzato direttamente sul posto.
Feriti e dispersi
Oltre ai feriti, tuttavia, ci sarebbero anche diversi dispersi, che potrebbero essere rimasti imprigionati sotto le macerie del crollo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare ai vigili del fuoco di non riuscire a mettersi in contatto con i propri parenti. Sul posto soccorsi, forze dell'ordine e vigili del fuoco.