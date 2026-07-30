Messina, esplosione in una palazzina: crolla l'edificio, ci sono feriti e dispersi

Ancora da chiarire le cause dell'esplosione che ha causato il crollo dell'edificio, ma potrebbero essere attribuite allo scoppio di una tubatura del gas. Come detto, sono cinque le persone rimaste ferite e trasportate in codice rosso al Policlinico di Messina che ha attivato il Peimaf, il Piano di massiccio afflusso di feriti. Tutti i medici della struttura sono stati richiamati per fornire il massimo supporto, mentre il 118 sta allestendo un punto medico avanzato direttamente sul posto.