Palamara: "Ricorrerò alla Corte europea dei diritti dell'uomo"

L'ex consigliere del Csm Luca Palamara presenterà ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale intende sottoporre la sua intera vicenda giudiziaria. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex magistrato, che ha chiarito: "E' giusto che anche in Europa si sappia quello che è avvenuto all'interno del Csm, con i verbali della Loggia Ungheria e perché Davigo e Gigliotti non si siano astenuti nel mio procedimento".