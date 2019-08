Paga un pastore 1,80 euro l'ora, arrestato un agricoltore di Bari

Avrebbe sfruttato per mesi un 24nne bengalese facendolo lavorare come pastore in cambio di 1,80 euro l'ora. Per questo reato i carabinieri hanno arrestato in flagranza un pregiudicato di 46 anni, titolare di un'impresa agricola a Casamassima (Bari). All'uomo, finito ai domiciliari, sono state elevate sanzioni amministrative e ammende per circa 60mila euro e disposta la sospensione dell'attività produttiva.