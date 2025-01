Padova, si rovescia un muletto e lo schiaccia: morto imprenditore

Il titolare di una ditta di ortofrutta è morto travolto dal muletto sul quale stava lavorando. È accaduto nella sede dell'azienda, a Ponte di Brenta, alle porte di Padova. L'uomo stava movimentando alcune cose, quando, per cause da accertare, il muletto che stava manovrando si è capovolto. L'uomo purtroppo è rimasto sotto il mezzo, riportando lesioni mortali. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di una volante della polizia e i sanitari del Suem, ma per il lavoratore non c'era più niente da fare. Le modalità dell'incidente sono ora al vaglio dei tecnici dello Spisal.