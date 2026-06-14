Un 50enne tunisino è stato arrestato in flagranza a Padova per aver picchiato la moglie con calci, pugni e un manico di scopa. La donna ha riportato la frattura di una costola. Gli agenti sono intervenuti sabato sera nella loro abitazione, dove i vicini avevano segnalato una lite violenta con invocazioni di aiuto da parte della donna, una 56enne padovana. Una volta entrati nell'appartamento, l'hanno trovata a terra in lacrime, mentre lui brandiva ancora il manico della scopa e tentava di impedire l'ingresso ai poliziotti.