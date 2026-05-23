Portogallo, abbandonarono i bimbi di 3 e 5 anni bendati in un bosco: in carcere madre e patrigno

Marine Rousseau, 41 anni di Colmar nell'Alsazia, si presenta sui social come sessuologa ed educatrice. È entrata in Portogallo in auto insieme al compagno, l'ex gendarme 55enne Marc Ballabriga, lo scorso 11 maggio dopo aver portato via di casa i due figli più piccoli. E avendo abbandonato nel suo appartamento in Francia il maggiore, di 16 anni. Le ricerche sono scattate dopo che l'ex marito, e padre naturale dei bimbi, ha sporto denuncia alle autorità francesi. Secondo le indagini finora condotte dagli inquirenti francesi e portoghesi, Marc Ballabriga avrebbe precedenti penali. Nel 2010 era stato infatti condannato per violenza domestica ed era attenzionato dalla giustizia francese per una serie di post sui social ritenute "antisemite" e "cospirazioniste". Gli inquirenti di Setubal ipotizzano che l'uomo abbia maltrattato i figli della donna, un sospetto che è condiviso dalla gendarmeria francese che sta approfondendo la situazione familiare.