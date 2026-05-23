Portogallo, abbandonarono i bimbi di 3 e 5 anni bendati in un bosco: in carcere madre e patrigno
I due, Marc Ballabriga e Marine Rousseau, sono accusati di abbandono di minori. L'uomo, ex gendarme francese, anche di lesioni aggravate
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Saranno sottoposti alla custodia cautelare Marine Rousseau e Marc Ballabriga, la madre e il patrigno che avrebbero abbandonato i due bimbi francesi di 3 e 5 anni in un bosco qualche chilometro a sud di Lisbona dopo averli bendati e averli convinti a "giocare a nascondino". I due sono accusati di "abbandono ed esposizione al pericolo di due minori", all'uomo la procura portoghese di Setubal ha contestato anche le "lesioni personali aggravate". I piccoli rimangono presso la famiglia affidataria che li ha accolti da qualche giorno, in attesa degli sviluppi giudiziari.
Chi sono la madre e il patrigno: i precedenti per violenza e le "teorie cospirazioniste"
Marine Rousseau, 41 anni di Colmar nell'Alsazia, si presenta sui social come sessuologa ed educatrice. È entrata in Portogallo in auto insieme al compagno, l'ex gendarme 55enne Marc Ballabriga, lo scorso 11 maggio dopo aver portato via di casa i due figli più piccoli. E avendo abbandonato nel suo appartamento in Francia il maggiore, di 16 anni. Le ricerche sono scattate dopo che l'ex marito, e padre naturale dei bimbi, ha sporto denuncia alle autorità francesi. Secondo le indagini finora condotte dagli inquirenti francesi e portoghesi, Marc Ballabriga avrebbe precedenti penali. Nel 2010 era stato infatti condannato per violenza domestica ed era attenzionato dalla giustizia francese per una serie di post sui social ritenute "antisemite" e "cospirazioniste". Gli inquirenti di Setubal ipotizzano che l'uomo abbia maltrattato i figli della donna, un sospetto che è condiviso dalla gendarmeria francese che sta approfondendo la situazione familiare.
L'arresto a 200 chilometri dal luogo dell'abbandono
La coppia, stando a quanto ricostruito, avrebbe pernottato nella zona di Lisbona per qualche giorno prima di abbandonare i due bimbi in un bosco, bendati e con uno zaino con provviste in spalla. "Giocate a nascondino", gli avrebbero detto. I minori di 3 e 5 anni sono stati poi soccorsi da un passante, che li ha notati piangere a dirotto sul ciglio della strada statale adiacente al bosco. Marine Rousseau e Marc Ballabriga sono stati fermati giovedì in un bar di Fatima, a circa 200 chilometri dal luogo dove hanno lasciato i figli. L'uomo avrebbe tentato di opporre resistenza. Venerdì, durante la prima udienza in tribunale, la donna sarebbe invece entrata in aula intonando cantici.