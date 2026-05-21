Portogallo, fratellini bendati nel bosco e abbandonati dalla madre: "Lei è fuggita con il patrigno"

Poco dopo i bimbi sono stati condotti dalle forze dell'ordine all'ospedale di Setubal, dove tuttora si trovano sotto osservazione dell'equipe medica. Nella struttura, gli inquirenti sono riusciti a farsi raccontare dai piccoli cosa era accaduto. "I genitori (la madre e il patrigno, ndr) li hanno portati nella foresta che si estende lungo la strada provinciale, li hanno bendati e hanno detto loro di divertirsi a cercare un giocattolo", hanno spiegato i magistrati portoghesi. Poi li hanno lasciati lì, sono saliti in macchina e se ne sono andati. È probabile, secondo i primi accertamenti delle forze dell'ordine, che i due abbiano già lasciato i confini nazionali.