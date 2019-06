Padova, messa e preghiere per trovare l'anima gemella: l'idea dei frati di Sant'Antonio

Trovare l'anima gemella non è mai stato semplice, in qualche occasione potrebbe servire quasi un miracolo. Per questo i frati della Basilica di Sant'Antonio a Padova hanno deciso di provare a dare una mano ai single "diversamente giovani". Sabato 22 giugno hanno dato appuntamento a tutte le persone in cerca d'amore. Unica condizione: sono invitati solo uomini e donne di età compresa tra i 20 e i 50 anni. Una messa e la preghiera "Se cerchi miracoli" saranno il fulcro dell'evento a cui però seguirà anche una festa, una buona occasione per mettere a frutto tutti gli insegnamenti della giornata.

"Non siamo un'agenzia matrimoniale - precisa a "Il Mattino di Padova" padre Oliviero Svanera, rettore della basilica padovana - Vogliamo solo dare ai fedeli la possibilità di conoscersi e comunicare. E poi chissà che con l'intercessione del Santo qualcuno riesca a creare una relazione stabile per guardare insieme al futuro".



Sant'Antonio è il santo a cui si rivolgono nella cultura latino-americana migliaia di persone per trovare l'anima gemella. L'evento, infatti, chiamato "Sant’Antonio casamenteiro" riprende una forma di devozione spirituale particolarmente diffusa in Portogallo.



All'appuntamento sono attese almeno 300 persone, tanto che i frati hanno attivato moduli di iscrizione online: "La registrazione e il limite di età ci sono serviti per preparare al meglio un incontro a cui teniamo molto" sottolinea padre Svanera. Dopo le preghiere, però, i religiosi hanno anche organizzato un aperitivo con accompagnamento musicale per far incontrare tra loro gli invitati.



Anche lo stesso Papa Francesco aveva parlato di Sant'Antonio come del patrono delle ragazze argentine in cerca di fidanzato. In Brasile, invece, le giovani appendono nell'armadio una statua del santo a testa in giù promettendo di raddrizzarlo solo quando incontreranno l'anima gemella.