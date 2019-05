Padova, agenzia per il lavoro premia i dipendenti che fanno figli: +30% di nascite

Un aumento del 30% delle nascite. E' questo l'effetto dell'iniziativa di un'agenzia per il lavoro di Padova, la Eurointerim Spa, che ha stanziato dei fondi per per favorire la natalità tra i propri dipendenti, circa 150 quelli operanti all'interno dell'azienda. Ad ogni dipendente della Eurointerim, sia fisso che controllato, è stata infatti riconosciuta una mensilità di stipendio in più alla nascita di un bambino.