P. a., al via il primo concorso tutto digitale: cambiano i quiz

Esce in Gazzetta il primo concorso pubblico messo a punto secondo le regole del dl Rilancio. Prove interamente digitali compreso l'orale, che si potrà fare in videoconferenza. Cambiano i quiz per la pre-selezione, tarati anche sulle capacità attitudinali. Ai candidati saranno chieste, in fase di presentazione della domanda, le ragioni della partecipazione. Il bando è per 92 funzionari da inserire nei ruoli dell'Aics e del ministero dell'Ambiente.