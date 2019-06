Ottomila medici in meno negli ospedali, con le ferie scatta l'emergenza

Pochi medici negli ospedali e nei Pronto soccorso, scatta l' emergenza . "Se ne contano almeno 8mila in meno rispetto al fabbisogno - spiega il segretario del sindacato medici Anaao Carlo Palermo - e 2mila mancano proprio nei Pronto soccorso. Un'emergenza che dura da tempo, ma che si aggrava in estate con le ferie del personale". Anche i servizi del 118 sono al collasso: in alcuni casi sono state sospese le ferie per garantire l'assistenza.

Molise, Trenta: "Ipotesi di inviare medici militari" - Per risolvere la carenza di personale medico in Molise è intervenuto il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha parlato di una "possibilità di inviare medici militari per far fronte alla mancanza di personale sanitario negli ospedali". La responsabile del dicastero ha però sottolineato che "al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla".