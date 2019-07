Ostuni, uomo ucciso a coltellate durante una lite

Un uomo di 44 anni, Giuseppe Maldarella, è morto in ospedale in seguito a un accoltellamento avvenuto a Ostuni, in pieno centro. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'uomo sia stato aggredito, in seguito a una lite, mentre era in strada in compagnia della moglie: anche la donna è rimasta lievemente ferita. Sull'episodio indaga la polizia. Maldarella, dopo l'agguato, è riuscito ad arrivare in auto in ospedale, dove poi è morto.