Luigi Di Maio intona "Napul'è" da Maurizio Costanzo ma il risultato non convince...

Alla fine si è arreso, quasi scusandosi, specialmente con i napoletani presenti in sala. "C'ho provato" - ha ammesso sconsolato dopo aver storpiato il capolavoro di Pino Daniele "Napul'è", su richiesta di Maurizio Costanzo. Lo show del ministro degli Esteri in versione cantante, è andato in onda sul palcoscenico del nuovo ciclo di puntate per Canale 5. Di Maio, forse temendo la debacle come cantante, prima di impugnare il microfono si era "preoccupato" di eventuali presenze partenopee tra gli spettatori.