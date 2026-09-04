Ortona (Chieti), bagnino 16enne soccorre due 20enni in mare a nuoto e li salva dalla corrente

Nel tentativo di rientrare, i due sono finiti in una forte corrente di risacca perdendo i gonfiabili e trovandosi in difficoltà. Valutata la gravità della situazione, il 16enne è partito a nuoto, affrontando anche una reazione di panico della ragazza e gestendo con lucidità il recupero simultaneo di entrambi fino alla battigia, dove l'intervento si è concluso senza conseguenze sanitarie. Il giovane bagnino ha espresso un ringraziamento alla Guardia costiera di Ortona e al presidente nazionale Fisa Raffaele Perrotta "per la costante attenzione rivolta alla formazione dei soccorritori".