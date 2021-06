Ordinanza: da lunedì Abruzzo, Umbria, Liguria e Veneto in zona bianca

Da lunedì 7 giugno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca. Lo prevede un'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia. "Se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno quasi tutta l'Italia si troverà in zona bianca", ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.