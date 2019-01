Ordigno esplosivo contro una sede della Lega nel Salernitano

Un ordigno esplosivo, una bomba carta, è stato fatto esplodere da ignoti davanti a una sede della Lega a San Valentino Torio, nel Salernitano. La deflagrazione non ha provocato feriti né danni. Lo ha reso noto il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Salerno, Mariano Falcone. "La Lega - si legge nella nota - non si fa intimidire: gli atti in stile camorristico non ci fanno paura né ci zittiranno".