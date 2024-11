Un operaio di 41 anni di un cantiere in un casolare di Aci Platani, una frazione di Acireale, è morto cadendo da un muretto che delimita il torrente Lavinaio Platani. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, a fine turno, è precipitato da un muretto altro oltre tre metri dove era seduto, assieme ad altri operai, in attesa di un furgone per il loro rientro, sbattendo violentemente il capo.