Precipita dal tetto di un capannone nel Savonese: muore operaio 39enne

Un operaio di 39 anni, di origine straniera, è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone in fase di ristrutturazione nella zona di Cairo Montenotte, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava operando a un'altezza significativa quando è avvenuta la caduta, che gli ha provocato numerosi traumi. I colleghi presenti hanno richiesto subito l'intervento dei soccorsi ma l'uomo è morto sul colpo. Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e gli uomini dell'Unità operativa che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, impegnati nelle verifiche e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.