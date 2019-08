Open Arms, Procura acquisisce documenti da Guardia costiera

Al momento la Procura di Agrigento è al lavoro su diversi fronti. Si stanno infatti valutando i documenti ricevuti e, nelle prossime ore, non è escluso che si possa procedere ad una ispezione sulla Open Arms. Oltre al fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, venerdì è stata aperta, dopo la denuncia dei legali della Ong spagnola, anche un'inchiesta, a carico di ignoti, per sequestro di persona.



E' scontro sulle condizioni dei naufraghi a bordo - Sulla Open Arms sono ancora presenti 130 migranti dopo che tra giovedì e venerdì ne sono fatti sbarcare 13 per le difficili condizioni di salute. Ma proprio lo stato delle persone a bordo ha aperto un nuovo fronte polemico.



Secondo il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, dei 13 sbarcati, tranne un caso di otite, altri non avevano patologie, mentre per i medici dello staff del Cisom le condizioni "igienico-sanitarie sono pessime, con i naufraghi vivono ammassati gli uni sugli altri, senza possibilità di deambulare, e con solo due bagni chimici spesso i naufraghi sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano".



Pm valutano nuove visite mediche a migranti, forse sarà sentito medico Lampedusa - E proprio per far luce sulle valutazioni discordanti, la procura di Agrigento sta valutando l'ipotesi di far effettuare da medici di parte nuovi esami sui migranti che si trovano a bordo. I pm hanno anche dato la delega di indagine alla Guardia costiera sul fascicolo aperto per sequestro di persona e hanno acquisto tutti i referti medici. Nei prossimi giorni potrebbe essere sentito anche il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa Francesco Cascio.



Salvini: "Vergogna Ong, io non mollo" - Non abbassa i toni intanto Matteo Salvini. "In 16 giorni sareste già tranquillamente arrivati a casa vostra in Spagna. Quella delle Ong è una battaglia politica, non certo umanitaria, giocata sulla pelle degli immigrati. Vergogna. Io non mollo", ha scritto infatti il ministro dell'Interno su Facebook.