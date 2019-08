Open Arms: meglio traghetti di navi militari per trasporto migranti

Per il presidente della Ong Open Arms, Riccardo Gatti, sarebbe opportuno che Italia e Spagna, in caso di accordo sul trasporto dei naufraghi in un porto delle Baleari, "mettessero a disposizione dei traghetti e non delle navi militari per fare viaggiare queste persone, stremate, in condizioni umane". Gatti conferma di aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte dei governi di Italia e Spagna sulla loro disponibilità a occuparsi dei 107 migranti.