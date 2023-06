Open Arms, Matteo Salvini: "Nave rifiutò il nostro aiuto, intento era sbarcare in Italia"

Al termine della prima udienza del processo su Open Arms, il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini, spiega quanto successo.

"Dall'udienza di oggi a Palermo, dove rischio fino a 15 anni di carcere, sono emerse notizie interessanti - afferma -: la Ong aveva rifiutato, anche se non aveva ancora immigrati a bordo, di aiutare Alan Kurdi che lamentava di averne troppi. Poi l'imbarcazione spagnola veniva assistita in tutti i modi, con continue telefonate dall'Italia, potendo perfino contattare personaggi del calibro di Angela Merkel e Richard Gere. Inoltre aveva declinato sdegnosamente gli aiuti e i porti di Malta e Spagna, a costo di aumentare i giorni di navigazione: l'obiettivo era sbarcare solo in Italia".