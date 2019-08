Open Arms: "A bordo situazione drammatica e ingestibile" | Salvini: "L'emergenza medica? Tutte balle"

"Da 15 giorni - proseguono le Ong - donne, uomini e bambini vivono costretti in spazi ristretti nella paura e nell'incertezza di quello che succederà". Si tratta di persone che "hanno vissuto l'orrore dei campi di detenzione in Libia" con "torture, stupri, lavori forzati": per questo è necessario che sia "immediatamente autorizzato lo sbarco a Lampedusa".



Per Salvini, però, le emergenze mediche a bordo di Open Arms sono "balle. Siamo davanti all'ennesima presa in giro della Ong spagnola che per giorni ha girovagato nel Mediterraneo al solo scopo di raccogliere più persone possibili per portarle sempre e solo in Italia. Queste Ong fanno solo battaglia politica sulla pelle degli immigrati e contro il nostro Paese. Ma io non mollo".



Salvini fa riferimento alle 13 persone fatte sbarcare dalla nave per motivi sanitari, per i quali il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio, ha dichiarato che "solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell'hotspot". Per Cascio "c'è qualcosa che non funziona, perché dalla relazione dello staff Cisom (il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta, ndr) risulta che a bordo ci sarebbero persone con diverse patologie, tra cui 20 casi di scabbia".