Ondata di caldo sull'Italia, venerdì 10 città con il "bollino rosso"

L'ondata di caldo africano che colpirà l'Italia nei prossimi giorni, con temperature fino a 40 gradi, interesserà soprattutto 10 città, per le quali il bollettino del ministero della Salute ha emesso un'allerta con "bollino rosso" per venerdì 31 luglio. Si tratta di Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città, il "bollino rosso" è presente già da oggi.