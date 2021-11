Omicron, Moderna: "Se servirà nuovo vaccino, pronto entro inizio 2022"

Ansa

"Se servirà un nuovo vaccino contro Omicron, saremo in grado di produrlo su larga scala entro l'inizio del prossimo anno". Lo ha comunicato Moderna, annunciando aggiornamenti alla sua strategia per affrontare le varianti del Covid-19. In una nota l'azienda farmaceutica ha quindi informato di essere al lavoro per testare una dose di richiamo in grado di neutralizzare la temibile Omicron. I dati sono attesi nelle prossime settimane.