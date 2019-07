Omicidio Varani, Pg Cassazione: "Confermare 30 anni per Foffo"

Il sostituto Pg della Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 30 anni di Manuel Foffo per l'omicidio di Luca Varani. Il 23enne è stato ucciso nel marzo 2016 con 30 coltellate e martellate in un appartamento alla periferia di Roma durante un festino, a cui partecipava, oltre a Varani e Foffo, anche Marco Prato, suicida in cella a giugno 2017. Foffo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà.