Omicidio Vannini, parla mamma di Marco: "La Cassazione ci ha ridato la speranza"  

"La Cassazione ci ha ridato speranza, adesso aspettiamo giustizia per Marco". Sono le parole di Marina Conte a "Mattino Cinque" nel giorno della conclusione del processo d’appello bis per la morte del figlio Marco Vannini: "Io ho sempre detto che è stato un miracolo in quello che è successo in Cassazione e voglio credere che sia ancora così".





Nell'appello bis per la morte di Marco Vannini, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli, il pg ha chiesto di "condannare la famiglia Ciontoli a 14 anni di carcere per omicidio volontario". Il processo d'appello bis era stato disposto dalla Cassazione che aveva annullato il primo giudizio di secondo grado chiedendo di riconoscere il reato di omicidio volontario con dolo eventuale.