Omicidio-suicidio Pistoia, l'uomo su un biglietto: "Ho paura mi porti via la bimba"

"Ho paura che mi porti via la bimba". Queste le parole scritte su un foglietto - trovato dai carabinieri - da Leonardo Santini, 50 anni, che si è suicidato gettandosi da un ponte sulla Montagna Pistoiese, dopo aver ucciso a coltellate la compagna, Claudia Corrieri, 38 anni, ritrovata morta nella loro abitazione a Vaiano, in provincia di Prato. Alla frustrazione per il lavoro a rischio si era aggiunto il timore che la compagna - che voleva separarsi - portasse con sé la bambina, a cui era molto legato.