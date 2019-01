Omicidio Stefania Crotti, parla la sorella: “Non posso pensare che una persona sia in grado di fare una cosa del genere”

Un dolore enorme: la perdita della sorella, acuito ancor di più dalle notizie che in questi giorni stanno uscendo sull’assassinio di Stefania Crotti, la 42enne di Gorlago uccisa dall’ex amante del marito. Loretta, sorella di Stefania, affida le sue confessioni e il suo dolore ai microfoni di “Pomeriggio Cinque”: “Io e Stefano - il marito della donna assassinata - ci stiamo facendo forza a vicenda. Siamo tutti vittime di questo delitto”.



Poi racconta quei terribili momenti: “Ci hanno chiamato e hanno detto che il corpo era quello di mia sorella. Una di quelle telefonate che non vorresti mai sentire, mai ricevere”. E i sospetti su Chiara Alessandri, rea confessa dell'omicidio: “Non ho avuto nessun sospetto, non posso credere che una persona possa premeditare un crimine in questa maniera. Avevo pensato a un raptus, un momento di violenza. Non voglio pensare che qualcuno possa fare una cosa così”.