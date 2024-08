Terno d'Isola, omicidio Sharon Verzeni: inviati al Ris 40 Dna

Si spera che tutto ciò possa consentire un’attività eventuale di esclusione di tracce di Dna che non si rivelassero di importanza per le indagini, come per esempio appunto quelli di chi è intervenuto per soccorrerla. Tutti i campioni vengono analizzati dai carabinieri del Ris con le tracce che potrebbero essere riscontrate sugli indumenti della donna, sui campioni che sono stati prelevati durante l'autopsia e anche su alcuni coltelli recuperati nella prima fase delle indagini.