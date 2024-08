Omicidio Sharon, sentiti i genitori: "Non usciva mai così tardi" | L'autopsia e i dubbi sulla presenza di Dna sul corpo

Dopo sette ore di interrogatorio, papà Bruno e mamma Maria Teresa si sono allontanati in auto per tornare alla loro casa di Bottanuco e non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti che li attendevano fuori dalla caserma. "Si trovava bene, era contenta" del lavoro al bar, avrebbe detto l'uomo agli inquirenti, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. I due avrebbero ribadito di non avere dubbi sul fidanzato della figlia, nessuna ombra sulla loro vita di coppia. Su un punto, invece, avrebbero espresso qualche perplessità: l'orario della camminata serale di quel lunedì. "Non usciva mai così tardi", avrebbero dichiarato.