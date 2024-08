Omicidio di Sharon, i carabinieri sentono gli abitanti della via del delitto

I carabinieri di Bergamo stanno raccogliendo le testimonianze degli abitanti della via in cui è stata uccisa Sharon Verzeni. Tra gli altri, è stato sentito anche un giovane residente a Terno d'Isola, in via Castegnate, la cui testimonianza non si sarebbe rivelata utile come quella del "sosia" di Johnny Depp, Fabio Delmiglio, che ha raccontato di aver conosciuto Sharon alcuni giorni prima del delitto, ma non sarebbe stato in grado di fornire particolari utili all'indagine. Intanto, il fidanzato di Sharon Sergio Ruocco, è tornato di nuovo in caserma.