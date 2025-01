Omicidio Serena Mollicone, processo in Cassazione l'11 marzo

Arriva in Cassazione il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa trovata senza vita il primo giugno del 2001 in un boschetto poco distante da Fontanaliri, in provincia di Frosinone. L'11 marzo è stata infatti fissata la prima udienza per l'esame del ricorso presentato dalla Procura generale dopo le assoluzioni degli imputati. Le accuse del delitto sono venute meno sia in primo grado sia in appello. Ci sono state assoluzioni complete per l`ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, il figlio Marco e la moglie Anna Maria. Così come per altri due ex militari dell'Arma. La sorella di Serena, Consuelo Mollicone, dopo la sentenza d'appello disse: "Questa non è giustizia". Presto dovranno, quindi, essere i giudici della Suprema corte a stabilire se far definitivamente tramontare le contestazioni a carico degli imputati o annullare tutto disponendo un nuovo processo di appello.