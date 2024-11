Omicidio Serena Mollicone, il pg di Roma ricorre in Cassazione

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma ha presentato ricorso in Cassazione per impugnare la sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello ha assolto, tra gli altri, l'ex comandante della caserma di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco nel processo per la morte di Serena Mollicone. La ragazza fu trovata morta in un boschetto ad Arce, centro in provincia di Frosinone, il primo giugno del 2001. Gli imputati erano stati assolti anche in primo grado.