Omicidio Sacchi, la famiglia di Luca: grazie alla madre di Valerio

"Ringraziamo la madre di Valerio e prendiamo atto delle sue parole. Non ce la sentiamo di aggiungere altro, perché la vicenda non è ancora chiara". È il commento della famiglia di Luca Sacchi, il 24enne ucciso a Roma, alle parole della madre di Valerio Del Grosso, killer del giovane. Quest'ultima, che ha denunciato il figlio alla polizia, ha chiesto scusa alla famiglia Sacchi sottolineando inoltre come sia "giusto che mio figlio paghi".