Omicidio Rozzano, si è costituito il killer: avrebbe ucciso per vendicare gli abusi sulla figlia

Il fatto - L'omicidio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in viale Lazio. A sparare i cinque colpi di pistola, quattro dei quali hanno raggiunto la vittima, con una calibro 9x21, è stato il 35enne Emanuele Spavone.



Il movente - Il 63enne ucciso era indagato dalla Procura di Milano per presunti abusi sessuali sulla nipotina di 5 anni. Ed è questo il movente dell'omicidio. Emanuele Spavone, infatti, ex marito della figlia di Crisanti, è il padre della piccola che a sua volta era stata sentita dalla Procura sui presunti abusi. Dopo aver saputo che l'ex suocero era accusato di abusi e che la bambina era stata sentita in un'audizione protetta Spavone avrebbe deciso di uccidere il 63enne, padre della sua ex moglie.