Omicidio piccolo Evan, il fratellino: "Se dico quello che ho visto Salvo mi darà le botte"

È arrabbiato il fratellino di Evan Lo Piccolo. Il bambino che ha sei anni ed è stato ascoltato dagli inquirenti durante un incontro protetto per cercare di capire come si è arrivati alla morte del bimbo di 2 anni di Rosolini, in provincia di Siracusa, ucciso di botte il 17 agosto 2020.

"Quarto Grado" ricostruisce parte dei colloqui avuti dal minore con psicologi ed esperti: "Io lo farei a pezzettini", dice il bambino riferendosi a Salvatore Blanco, il convivente 30enne della madre, finito in carcere assieme alla donna proprio per la morte di Evan. "Se io dico quello che ho visto Salvo mi darà le botte e mia mamma mi difenderà", avrebbe detto il fratellino del piccolo maltrattato e ucciso.