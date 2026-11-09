Ucciso in strada a Firenze, la madre di Maati Moubakir: "Devono pagare con la loro libertà per tutta la vita"
A "Fuori dal coro" il genitore del diciassettenne brutalmente ucciso il 29 dicembre 2024 da un gruppo di giovani per uno scambio di persona
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Durante la puntata di domenica 8 novembre di "Fuori dal coro" è andato in onda un servizio in cui viene intervistata la madre di Maati Moubakir, il ragazzo ucciso con cinque coltellate la sera del 29 dicembre a Campi Bisenzio (Firenze), dopo un inseguimento in strada da parte di un gruppo dal quale cercava di fuggire. La donna del diciassettenne auspica una pena senza fine per i maranza aggressori del figlio.
"Non l'hanno fatto arrivare alla maggiore età, è stato scambiato per un ragazzo che probabilmente aveva avuto un piccolo conflitto all'interno della discoteca ed è stato aggredito e accoltellato", le sue parole.
La donna ripercorre gli ultimi istanti di vita del figlio picchiato brutalmente mentre dice 'Non sono io, aiuto!'. "Tutta la violenza e crudeltà possibile è stata tirata fuori in quel minuto e mezzo - le sue parole - viene lasciato a terra a morire da solo". "Alla vita di Maati è stato dato l'ergastolo, non vive più, non respira più, quindi cosa potrebbe scontare un ragazzo più o meno della sua età? Pagare con la propria libertà per tutta la vita? Maati per tutta la vita sta al cimitero loro pagheranno con la loro libertà", ha concluso la donna.