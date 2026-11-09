Ucciso in strada a Firenze, la madre di Maati Moubakir: "Devono pagare con la loro libertà per tutta la vita"

La donna ripercorre gli ultimi istanti di vita del figlio picchiato brutalmente mentre dice 'Non sono io, aiuto!'. "Tutta la violenza e crudeltà possibile è stata tirata fuori in quel minuto e mezzo - le sue parole - viene lasciato a terra a morire da solo". "Alla vita di Maati è stato dato l'ergastolo, non vive più, non respira più, quindi cosa potrebbe scontare un ragazzo più o meno della sua età? Pagare con la propria libertà per tutta la vita? Maati per tutta la vita sta al cimitero loro pagheranno con la loro libertà", ha concluso la donna.