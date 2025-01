Omicidio Francesca Deidda, il marito Igor Sollai indagato per violenza sessuale su una 15enne

La ragazzina sarebbe stata trovata nella camera da letto matrimoniale. Ora l'uomo, che poi ha confessato di avere ucciso la moglie proprio in quella stessa casa con un martello mai ritrovato, deve rispondere oltre che di omicidio volontario premeditato aggravato e occultamento di cadavere, anche di violenza sessuale su minore. Si apre, quindi, una nuova inchiesta che servirà per accertare cosa sia effettivamente accaduto. È già partita la richiesta di incidente probatorio per sentire la 15enne in modalità protetta. I legali di Sollai, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, nei prossimi giorni esamineranno le carte di questo nuovo procedimento a carico del loro assistito che si trova in carcere a Uta da luglio e che dovrà comparire il prossimo 26 febbraio davanti al giudice per l'omicidio della moglie.