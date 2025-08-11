Omicidio in Cina nel 1995, arrestato a Milano dopo tre decenni di fuga

Secondo le informazioni fornite dalle autorità cinesi, il delitto risale al 1995 e sarebbe maturato in un contesto di rancore personale tra il 57enne e la vittima, suo vicino di casa. Quel giorno, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente l'avversario con un coltello, provocandone la morte sul colpo, e si sarebbe scagliato anche contro il fratello della vittima, ferendolo in modo grave. L'episodio aveva sconvolto la comunità locale e dato il via a un'inchiesta culminata nell'emissione di un mandato d'arresto per omicidio doloso.