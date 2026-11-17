"Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio. È avvenuto - sostengono gli avvocati della difesa Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri - ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto. Non c'è nessuna prova scientifica, c'è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto".