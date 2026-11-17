La Corte d'Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989. Nel processo d'appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un relativo aggravamento della pena a 23 anni.
La morte e l'inchiesta
Denis Bergamini era un calciatore del Cosenza quando morì in circostanze misteriose sulla statale 106 a Roseto Capo Spulico, in quello che per la procura di Castrovillari fu un omicidio maturato nell'ambito familiare dell'ex compagna. Per anni la morte di Bergamini è stata archiviata come suicidio, tesi che la famiglia non ha mai accettato, riuscendo a fari riaprire l'inchiesta e ad arrivare a processo che in primo grado ha portato alla condanna per Isabella Internò.
Per la difesa di Internò non c'è stato omicidio
"Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio. È avvenuto - sostengono gli avvocati della difesa Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri - ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto. Non c'è nessuna prova scientifica, c'è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto".
Il movente e l'altro indagato
Secondo il procuratore della Repubblica Alessandro d'Alessio, nella requisitoria di primo grado contro l'ex fidanzata, l'omicidio del calciatore sarebbe maturato in un "contesto patriarcale". La famiglia avrebbe voluto che Bergamini sposasse la Internò dopo che questa era rimasta incinta. Inoltre, lo scorso 28 settembre i pm hanno emesso un avviso di conclusione delle indagini nei confronti di Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella. Nel provvedimento si ipotizza a suo carico il reato di concorso in omicidio volontario aggravato.