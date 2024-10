Omicidio Agostino, confermata la condanna all'ergastolo per il boss Gaetano Scotto

E' stata confermata la condanna all'ergastolo nei confronti del boss Gaetano Scotto per il duplice omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, in un agguato mafioso avvenuto il 5 agosto del 1989, a Villagrazia di Carini (Palermo). Per lo stesso reato con rito abbreviato era già stato condannato all'ergastolo il boss Nino Madonia. Assolto, invece, l'altro imputato, Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato.