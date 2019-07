Omicidio a Molfetta, 46enne ucciso in un bar in pieno centro

E' morto dopo essere stato raggiunto al torace da un colpo di pistola esploso in un bar di Molfetta (Bari), in pieno centro. Corrado Parisi, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato all'ospedale di Molfetta, dove è deceduto poco dopo il ricovero per le ferite. Ai carabinieri si è poi presentato il titolare dello stesso bar assumendosi la responsabilità dell'omicidio. Le forze dell'ordine indagano per chiarire le cause del gesto.