Omicidio a Catania, ucciso un uomo di 80 anni: sospetti sul figlio

Un 80enne è stato ucciso a Catania e il suo corpo è stato individuato in una strada della città. Secondo i primi rilievi l'anziano potrebbe essere stato assassinato in un luogo diverso da quello del ritrovamento. I sospetti della polizia, che indaga sul caso, si stanno concentrando su un figlio della vittima. Secondo le prime ipotesi, l'uomo avrebbe ucciso il padre nella casa di quest'ultimo e avrebbe poi portato il cadavere in strada.