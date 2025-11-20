Triplice omicidio a Roma, De Pau condannato all'ergastolo

Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice omicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati, è stato condannato all'ergastolo. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma nel processo per la morte di due cittadine cinesi, Li Yanrong e Yang Yun Xiu, e della 65enne cittadina colombiana, Marta Castano Torres. Esclusa l'aggravante della crudeltà. La perizia psichiatrica aveva stabilito che al momento dei fatti l'imputato era pienamente capace di intendere e di volere.