Omar Favaro di nuovo a processo per le minacce alla ex moglie

Stando alla denuncia della ex moglie, con cui Omar Favaro ha avuto anche una figlia, nella loro casa regnava il terrore. La donna ha raccontato agli inquirenti di una lunga serie di minacce, maltrattamenti (subiti da lei e anche dalla piccola) e anche episodi di abusi sessuali subiti per mano del 42enne. Come scrivono i pm negli atti, Favaro per anni aveva instaurato "un clima di costante paura, controllo e insulti". Una volta, stando a quanto annotato dagli investigatori, Omar avrebbe preso la ex moglie per i capelli e le avrebbe promesso di ucciderla mentre le teneva il volto a pochi centimetri dai fornelli accesi. Ora l'imputato è stato rinviato a giudizio ma Favaro ha sempre respinto le accuse.