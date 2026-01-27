Omar Favaro di nuovo a processo per le minacce alla ex moglie
Sedici anni dopo essere uscito di carcere, il 42enne torna sul banco degli imputati. L'uomo respinge le accuse
© Ansa
Andrà a processo per maltrattamenti e violenza sessuale Mauro Favaro. E per lui - meglio conosciuto con il nomignolo di Omar - sarà un ritorno sul banco degli imputati venticinque anni dopo la condanna per il massacro di Novi Ligure, quando con la fidanzatina di allora Erika De Nardo fu condannato per l'uccisione con quasi 100 coltellate della madre e del fratellino undicenne di lei.
Le presunte violenze in casa
Stando alla denuncia della ex moglie, con cui Omar Favaro ha avuto anche una figlia, nella loro casa regnava il terrore. La donna ha raccontato agli inquirenti di una lunga serie di minacce, maltrattamenti (subiti da lei e anche dalla piccola) e anche episodi di abusi sessuali subiti per mano del 42enne. Come scrivono i pm negli atti, Favaro per anni aveva instaurato "un clima di costante paura, controllo e insulti". Una volta, stando a quanto annotato dagli investigatori, Omar avrebbe preso la ex moglie per i capelli e le avrebbe promesso di ucciderla mentre le teneva il volto a pochi centimetri dai fornelli accesi. Ora l'imputato è stato rinviato a giudizio ma Favaro ha sempre respinto le accuse.
Il massacro di Novi Ligure e la prima condanna
L'ultima volta che Omar Favaro era entrato in un'aula di giustizia era il 2002, a un anno dall'uccisione efferata della madre e del fratello di quella che era la sua fidanzata del tempo. Per quel delitto, dopo essere stati ritenuti entrambi perfettamente capaci di intendere e di volere ed essere stati accusati di premeditazione, Erika De Nardo era stata condannata a 16 anni di reclusione. Omar, che aveva invece ricevuto una condanna a 14 anni, ha terminato di scontare la sua pena nel marzo 2010 grazie ai premi per buona condotta e all'indulto.