la tragedia

Olbia, abbandona la moglie dopo una lite: imbocca la statale contromano e muore

Salvo un bimbo di 10 anni che era a bordo del veicolo

23 Lug 2026 - 10:20
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Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni, residente a Olbia, dopo una violenta lite con la moglie avrebbe fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola lungo la strada, per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le quattro di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento installata in un cantiere Anas. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. La macchina si è accartocciata sul lato del guidatore, mentre il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.

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Le ipotesi

 Secondo le prime indiscrezioni, prima della partenza ci sarebbe stata una violenta discussione tra i due coniugi. Alcuni testimoni riferiscono che la donna avrebbe cercato di mettersi alla guida, ritenendo che il marito non fosse nelle condizioni di guidare dopo la serata trascorsa nei locali. 

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