Olbia, abbandona la moglie dopo una lite: imbocca la statale contromano e muore

Una serata trascorsa nei locali di San Teodoro si è trasformata in tragedia. Un uomo di 34 anni, residente a Olbia, dopo una violenta lite con la moglie avrebbe fatto scendere la donna dall'auto, lasciandola lungo la strada, per poi ripartire con il figlio di 10 anni a bordo. Poco dopo le quattro di notte il 34enne ha imboccato contromano la strada statale 131 Dcn, nel territorio di Budoni, dirigendosi nella direzione opposta rispetto a Olbia. La corsa è finita tragicamente contro una barriera di cemento installata in un cantiere Anas. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente non c'è stato nulla da fare. La macchina si è accartocciata sul lato del guidatore, mentre il bambino, seduto nel seggiolino, è rimasto fisicamente illeso.