Olbia, tenevano segregato figlio 12enne: arrestati marito e moglie

Una coppia residente ad Arzachena, in Costa Smeralda, è stata arrestata dai carabinieri, su disposizione della procura di Tempio Pausania (Sassari), con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio di 12 anni. Il bambino, che è stato trasferito in una comunità protetta, sarebbe stato segregato nella villetta di famiglia, definita una "casa degli orrori".