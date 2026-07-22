Ogliastra, investe in auto una coppia poi scende e accoltella a morte il 19enne a terra

Ha investito una coppia, mentre i due stavano camminando uno accanto all'altro. Poi si è precipitato fuori dalla vettura e ha massacrato a coltellate il giovane appena travolto, uccidendolo per strada. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo quanto riferisce L'Unione Sarda, la vittima sarebbe il 19enne Simone Concas, residente in paese.