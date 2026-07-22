Ogliastra, investe in auto una coppia poi scende e accoltella a morte il 19enne a terra

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Ha investito una coppia, mentre i due stavano camminando uno accanto all'altro. Poi si è precipitato fuori dalla vettura e ha massacrato a coltellate il giovane appena travolto, uccidendolo per strada. È accaduto nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio a Bari Sardo, in Ogliastra. Secondo quanto riferisce L'Unione Sarda, la vittima sarebbe il 19enne Simone Concas, residente in paese.
La dinamica dell'investimento e i soccorsi disperati
Non è chiaro cosa abbia spinto il killer in fuga a compiere il gesto. Immediato l'intervento del 118, che ha prestato immediatamente soccorso alla ragazza trasferendola all'ospedale Brotzu di Cagliari in elicottero. La giovane ha riportato gravi traumi alle gambe. Non c'è invece stato nulla da fare per il ragazzo con cui la donna si trovava. Sul posto i carabinieri della compagnia di Lanusei, il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. Sul luogo del delitto è arrivata anche la procuratrice di Lanusei, Paola Dal Monte.