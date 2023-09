Obesa e con un tumore all'utero, nessun ospedale la opera: salvata a Napoli

L'intervento

C'è voluta quasi un'ora per posizionare la donna, oltre 172 chili, su un letto operatorio non conforme al suo peso e che ha necessitato quindi di supporti speciali. Alla paziente è stata asportato un utero di 20 centimetri e del peso di oltre un chilo, oltre alle ovaie, intervento ritenuto dalle altre strutture, a cui la donna si era rivolta, non fattibile per l'habitus e le sue altre copatologie e che avevano proposto come unica terapia la Radio, cura che avrebbe tenuto sotto controllo il tumore, ma non debellato. "Siamo innanzitutto felici - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - che la paziente abbia potuto risolvere il suo problema di salute, e di aver potuto contribuire a questo, come Istituto e come equipe. Per il team di Vito Chiantera e, ovviamente, per il Pascale si tratta di un ulteriore successo. Grazie a questa squadra di professionisti nelle competenze specialistiche e nelle sensibilità umane".