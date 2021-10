Obbligo Green pass, Conftrasporto: "Valutiamo fermo dei Tir"

ansa

"Si sta determinando una situazione per cui si rischia che il 15-16 ottobre il trasporto in Italia si blocchi". Lo afferma il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè, lamentando il fatto che sull'obbligo del Green pass per i lavoratori "non abbiamo risposte dal ministero". "Se gli autotrasportatori esteri potranno venire in Italia senza certificazione e questa verrà imposta alle imprese italiane, stiamo valutando di fermare i Tir".